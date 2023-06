Delegacias de Minas Gerais podem funcionar em ritmo lento a partir desta terça-feira devido a medida de estrita legalidade

Delegacias de Minas Gerais podem enfrentar um ritmo de trabalho mais lento a partir de hoje, devido a uma medida de estrita legalidade adotada pela Polícia Civil do estado. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais (Sindpol-MG), Wemerson Oliveira, anunciou que a categoria seguirá rigorosamente a lei e priorizará sua própria segurança.

De acordo com Oliveira, não serão tolerados o acúmulo de trabalho, o uso de coletes vencidos ou o uso de viaturas com pneus desgastados. Ele também denunciou situações precárias no interior do estado, como policiais grávidas de seis meses transportando sozinhas três ou quatro suspeitos de crimes.

A medida de estrita legalidade foi aprovada pelos sindicatos que representam as forças de segurança de Minas Gerais no último dia 7. Como o serviço prestado pelos servidores é considerado essencial, eles não têm direito à greve. A estrita legalidade é a forma encontrada pelos trabalhadores para reivindicar uma recomposição salarial de 35,44% para compensar as perdas inflacionárias acumuladas entre 2015 e 2022.

Apesar do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apontar uma perda de 59,47%, esse cálculo exclui o reajuste salarial de 10,06% concedido em 2022 e a parcela de 13% do acordo firmado entre a categoria e o governo de Romeu Zema, que foi a única das três parcelas honradas pelo Executivo. As outras duas parcelas, totalizando 12%, não foram pagas.

O governo de Minas alega que é necessário realizar estudos e alcançar equilíbrio financeiro para arcar com o valor reivindicado. Além disso, afirmou que mantém diálogo aberto com todas as categorias e valoriza o trabalho realizado pelos servidores. O governo busca manter uma comunicação direta com as entidades representativas do funcionalismo.

Em relação à recomposição salarial, o governo informou que deseja realizar o ajuste anual para compensar as perdas inflacionárias, mas a decisão depende do equilíbrio financeiro e da disponibilidade de recursos em caixa. O assunto continua sendo objeto de estudos por parte do Executivo.

