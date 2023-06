Dupla leva quase 1000 latas de energético sem pagar de supermercado de Minas

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança de um supermercado de bairro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, furtando aproximadamente R$ 14 mil em produtos. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (18).

Foto: reprodução redes sociais

O mais inusitado é que a dupla conseguiu sair do local, sem pagar, com cerca de 960 latas de energéticos, 10 litros de Whisky, mais de 140 desodorantes, além de outros produtos, em carrinhos, depois que um terceiro envolvido distraia o segurança com uma conversa.

Ainda segundo informações do registro da Polícia Militar, um quarto suspeito também participou do crime, já que ele aguardou o trio em uma picape Fiat Fiorino branca, com placas de Uberlândia, a cerca de 100 km de Uberaba.

Também consta no registro policial que, por fim, os dois suspeitos colocaram os produtos dentro da picape e fugiram sentido a BR-050 e, provavelmente, para a cidade de Uberlândia. Os suspeitos foram identificados e estão foragidos.

Com Estado de Minas