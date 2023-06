Justiça condena supermercado após gerente compartilhar foto de funcionária de camisola

Um supermercado de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a uma funcionária que teve uma foto vestindo camisola compartilhada na rede social de um superior hierárquico.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A história começou quando a mulher postou um vídeo de camisola no próprio perfil. No dia seguinte, ela foi surpreendia com a notícia de que o gerente tinha publicado, na rede dele, uma foto dela, retirada do vídeo. Segundo a ação ajuizada pela funcionária, ela tentou entrar em contato com o homem para saber o que tinha acontecido e pedir que ele deletasse a imagem, mas não teve retorno.

Uma testemunha ouvida no processo disse que a postagem da foto da mulher no perfil do gerente "deu a entender que os dois estariam tendo um caso". Muitos empregados do supermercado passaram a comentar a situação, o que deixou a funcionária "bastante abalada".

A vítima afirmou à Justiça que a conduta do gerente "causou-lhe humilhação e constrangimento com os colegas de trabalho" e que a empresa não tomou providências para apurar o ocorrido.

Para o desembargador relator, José Marlon de Freitas, a apropriação indevida da imagem da profissional ofendeu a integridade moral dela e, por isso, a empregadora deve indenizá-la por danos morais. "Fato é que a divulgação da foto sem a autorização repercutiu no ambiente laboral, tendo sido visualizada por colegas de trabalho da obreira", diz um trecho da decisão.

A Justiça também acolheu o pedido de rescisão do contrato de trabalho, com o pagamento das verbas devidas pela empresa.

Com G1