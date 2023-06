Na tarde desta quarta-feira (21), um carro oficial que transportava a equipe de cerimonial do governador de Minas Gerais sofreu um grave acidente em Uruana de Minas. O veículo caiu de uma ponte, resultando em feridos, incluindo dois em estado mais grave que serão transferidos para Belo Horizonte. Segundo relato do motorista, o acidente ocorreu após ele perder o controle da direção e cair no rio. O governador Romeu Zema cancelou sua agenda e expressou solidariedade às vítimas.

Foto: Divulgação/ PMRv

Um incidente grave ocorreu na tarde desta quarta-feira (21) em Uruana de Minas, região Noroeste de Minas Gerais, envolvendo um carro oficial que transportava a equipe de cerimonial do governador do estado. O veículo caiu de uma ponte, resultando em feridos e o cancelamento de um evento planejado para o dia seguinte.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o automóvel estava ocupado por quatro pessoas no momento do acidente. Todos os ocupantes foram encaminhados a um hospital em Unaí para receberem cuidados médicos. Dois dos passageiros sofreram ferimentos mais graves e precisarão ser transferidos para Belo Horizonte, capital do estado. Segundo relato do motorista, o acidente ocorreu após ele perder o controle da direção, resultando na queda do veículo no rio.

O carro oficial fazia parte da equipe de cerimonial do governador de Minas Gerais e estava na região para realizar os preparativos de um evento agendado para o distrito de Cercado, em Uruana de Minas, no dia seguinte ao acidente. O objetivo do evento era a entrega de títulos de regularização, com a presença do governador Romeu Zema.

Em nota oficial, o Governo de Minas informou que o veículo transportava três homens e uma mulher, todos integrantes da equipe de cerimonial. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes. O comunicado também menciona que a agenda do governador foi cancelada em decorrência do ocorrido.

O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus expressaram solidariedade aos feridos e afirmaram que todos os esforços estão sendo direcionados para prestar atendimento adequado às vítimas. A prioridade no momento é garantir o cuidado e a recuperação dos envolvidos no acidente.

Da redação com G1