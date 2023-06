Homem se passa por funcionário da Cemig para agredir ex-mulher em MG

Um homem de 36 anos foi preso após se passar por funcionário da Cemig para invadir a casa da ex-companheira e estrangulá-la. O caso foi registrado em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde de terça-feira (20).

A vítima disse aos policiais que ouviu batidas no portão e a voz de um homem dizendo que era da Cemig. Logo ao abrir a porta, a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro, que a jogou no chão e começou a enforcá-la. O suspeito fugiu após a mulher começar a gritar por socorro.

Um vizinho, que seria policial penal, ouviu o barulho da confusão e perseguiu o suspeito, que foi contido por moradores da rua. A Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito, que vestia uma roupa similar a usada pelos prestadores de serviço da Cemig, incluindo capacete e óculos de proteção.

A mulher acredita que a cobrança dos pagamentos atrasados da pensão alimentícia do filho do casal, de 4 anos, possa ter motivado as agressões. A vítima conta que o suspeito teria até mudado o tom de voz para não levantar suspeitas. O suspeito foi autuado em flagrante por prisão corporal, com base na Lei Maria da Penha.

Em nota, a Cemig informou que o uniforme usado pelo suspeito não é do modelo utilizado pela companhia e nem por nenhuma empresa parceira. quem tiver dúvidas sobre a visita técnica de algum funcionário da Cemig pode entrar em contato com a empresa pe

lo número 116.

