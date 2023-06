Vídeo: motorista inabilitada atropela ciclista e idoso após manobra proibida em MG

Uma motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) atropelou um ciclista e um idoso em Ipatinga, Minas Gerais, nesta quarta-feira (21). O acidente ocorreu após uma ultrapassagem em local proibido na avenida Felipe dos Santos. O carro em que a mulher estava rodou na pista após bater no veículo que ela tentava ultrapassar.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Para a Polícia Militar (PM), a mulher contou que seguia pela avenida quando viu o veículo “transitando em baixa velocidade”. Ela diz que sinalizou com a seta e iniciou a ultrapassagem. Contudo, segundo narrou, o condutor do outro carro acelerou no momento em que ela retornava para a via, causando a colisão. Veja vídeo:

O motorista do segundo veículo nega que tenha acelerado.Ele afirmou que seguia pela avenida, quando a motorista iniciou a ultrapassagem em local proibido. No meio da manobra, um veículo surgiu no sentido contrário. No retorno para a faixa, ocorreu a colisão.

Como não possuía CNH, a motorista foi conduzida à delegacia para as devidas providências legais. Um auto de infração de trânsito foi lavrado.

Vítimas



O ciclista envolvido no acidente sofreu uma luxação no pé esquerdo e escoriações nas costas. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O idoso, que estava na calçada no momento do acidente, foi atingido na perna direita e sofreu um corte e escoriações nos braços. Ele foi socorrido pelo SAMU até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Da Redação com OTempo