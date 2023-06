'Ecstasy líquido': conheça a droga que foi apreendida pela primeira vez em BH

Belo Horizonte registrou nesta quarta-feira (21) uma apreensão inédita da droga GHB, mais conhecida como "ecstasy líquido". Pouco conhecido do grande público, o entorpecente pode ser usado como de forma sexual e seu efeito é mais forte que o ecstasy “tradicional”.

Crédito: CPD Online College / Divulgação

De acordo com o psiquiatra e homeopata Aloisio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais (Conead-MG), o "ecstasy líquido" pode ser considerado ainda mais perigoso do que o convencional. “Considerado uma metanfetamina, ele tem uma concentração ainda maior do que a droga precursora, envolvendo inclusive um risco aumentado de overdose. Pode gerar efeitos como náuseas, vômitos e até alucinações".

A substância também apresenta um desafio para a fiscalização das autoridades policiais. “Por ser uma droga inodora (sem cheiro) e ocupar um espaço muito pequeno, é de difícil detecção, inclusive por cachorros treinados”, explicou o psiquiatra.

Um dos efeitos da droga é o aumento da sensibilidade tátil, o que pode ser usado como facilitador sexual, inclusive para crimes de abuso. “Ela pode ser um produto ilegal para alterar a sensibilidade na hora de relações sexuais, porém diminuindo a percepção afetiva. Então a pessoa fica menos inclinada a estabelecer uma relação afetiva. Pode ter, sim, uma relação com o assédio sexual", afirmou Aloísio Andrade.

Apreensão

Um casal foi preso nesta quarta (21), no Jardim Guanabara, região Nortede BH, suspeito de tráfico de drogas. Na casa da dupla foram apreendidos frascos contendo GHB, o “ecstasy líquido”.

De acordo com a Polícia Civil, foi a primeira apreensão dessa droga na capital. Os investigados de 30 e 32 anos são suspeitos de vender drogas sintéticas para usuários frequentadores de eventos noturnos na capital e na região Metropolitana.

Além do "ecstasy líquido", os policiais apreenderam dois comprimidos da versão tradicional da droga, três pinos de cocaína, três cigarros de maconha e celulares.

