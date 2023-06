Bodes são flagrados perambulando soltos na Raja Gabaglia em BH: de quem é a responsabilidade pelos animais? Veja nota da PBH

A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou a Itatiaia nesta quarta-feira (21) que enviará uma equipe de Zoonoses para verificar a situação dos bodes que transitam livremente pela na avenida Raja Gabaglia, altura do bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet/Itatiaia por cessão de Ricardo Araújo

A presença dos animais na via, um das mais movimentadas de Belo Horizonte, deixa motoristas e pedestres preocupados, como relata Ricardo Araújo à Itatiaia. “Me assustei com uns animais, no caso cinco bodes, saindo de um lote em direção à rua. Fiquei preocupado, porque eles poderiam ser atropelados ou até causar acidente, já que a via é muito movimentada”, diz o morador, que é ouvinte da Itatiaia.

Ricardo conta que chegou a pedir ajuda para policiais militares que passavam pelo local, mas foi informado que os bodes saem com frequência para a avenida. “Os policiais disseram que já tinham colocado os bodes para dentro lote duas vezes, mas que o dono não aparecia e que quem tinha a responsabilidade e obrigação de levar os animais para um lugar seguro era a prefeitura”, conta.

O morador acionou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por meio do 156, mas não teve retorno até o fechamento dessa matéria.

Procurada pela Itatiaia, a PBH informou que ainda não tinha sido acionada. No entanto, destacou que enviaria uma equipe para verificar a situação. Além disso, indicou que casos de abandono e maus tratos devem ser informadas à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna de Minas Gerais.

Confira a nota da PBH:

A Prefeitura de Belo Horizonte informa que não foi acionada para a demanda. A Secretaria Municipal de Saúde vai enviar uma equipe de Zoonoses para verificar a situação.

A Prefeitura esclarece que o Centro de Controle de Zoonoses faz o recolhimento de animais de grande porte encontrados soltos nas vias e logradouros públicos, sem a presença de um tutor. O trabalho é realizado por meio de solicitação da população, pelos telefones 3277-7411/ 7413 ou presencialmente.

É importante ressaltar que o abandono e maus tratos de animais é crime e deve ser denunciado à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna de Minas Gerais. O município desenvolve políticas, em várias frentes, para evitar o abandono, o tratamento inadequado e as doenças transmitidas por animais.

Da Redação com Itatiaia