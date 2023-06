Pressões de clubes e Governo de Minas levam shows a abandonar o gramado do Mineirão

Após receber críticas de clubes e do governo mineiro, grandes shows não serão mais realizados no campo do Mineirão a partir deste segundo semestre. A informação foi confirmada pelo Itatiaia, importante veículo de notícias da região, após consulta aos principais produtores de eventos de Minas Gerais e confirmação da Minas Arena, entidade responsável pela gestão do renomado espaço.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo fontes ouvidas pela reportagem da Itatiaia, os eventos no campo do estádio serão "poucos e espaçados".

A partir da próxima semana, alguns dos principais produtores de eventos do setor começarão a anunciar nas redes sociais a mudança de eventos para outras sedes em Belo Horizonte e até mesmo na região metropolitana. Esse processo de realocação se intensificará nos meses de julho e agosto.

Apesar das mudanças, a apresentação de Roger Waters, artista internacional e de grande repercussão, segue marcada para o dia 8 de novembro, no Mineirão. O evento, que espera atrair 60.000 participantes, utilizará tanto o campo quanto as arquibancadas do renomado local.

No entanto, exceto para este evento em particular e alguns outros, todos os outros serão realocados fora do campo do estádio. A Minas Arena está fazendo esforços para transferir os shows para a Esplanada e estacionamento do Mineirão. No entanto, os produtores afirmam que esta área não é adequada para receber eventos com público próximo a 50.000 pessoas.

"Um dos meus grandes eventos deixará de ser realizado no Mineirão. Nesse caso, a decisão já foi tomada e terá que ser transferido para outro local. Nos próximos dias, anunciarei a nova sede", disse um produtor que preferiu permanecer anônimo.

Em casos mais extremos, por falta de datas disponíveis ou infraestrutura adequada em outras localidades, alguns grandes eventos previstos para o segundo semestre podem acabar sendo cancelados.

"Meus eventos são para 50.000 pessoas. Não é possível transferi-los para outro lugar. Shows desta escala serão cancelados. Vou apenas realocar os eventos menores", afirmou outro importante organizador de eventos.

Alguns empresários estão até optando por reduzir o número de eventos que organizam. Vários produtores revelaram que inicialmente planejavam realizar de três a cinco eventos no Mineirão, mas agora farão apenas um.

Minas Arena Sob Pressão

A Minas Arena adotou essa nova abordagem após uma onda de críticas de torcedores e clubes de futebol em relação à má qualidade do campo do estádio.

No dia 20 de abril deste ano, em reunião da Comissão de Esportes, Cultura e Lazer, Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, deixou claro que o futebol voltaria a ter destaque no Mineirão. Na quarta-feira (21), o ministério notificou a Minas Arena sobre a deterioração do campo do estádio.

O professor Cleiton, deputado do Partido Verde (PV) e defensor da rescisão do contrato do governo com a Minas Arena, entrou com uma ação contra a entidade por temer a má qualidade do campo.

"O contrato estipula que uma das prerrogativas de manutenção da parceria é a Minas Arena preservar o patrimônio, inclusive o campo, essencial para a principal finalidade social do Mineirão: receber jogos de futebol. A Minas Arena tem se mostrado incompetente em conciliar eventos com atividades esportivas", afirmou o parlamentar.

Nota da Minas Arena

Procurada para comentar, a Minas Arena confirmou que os eventos estão sendo transferidos do campo do estádio. Com a volta do Cruzeiro e do Atlético jogando mais partidas no Mineirão, a Minas Arena afirmou que está se esforçando para reajustar a programação do evento para acomodar as partidas de futebol agendadas pelos clubes posteriormente.

A empresa também confirmou a intenção de transferir os shows para outros locais como a Esplanada e estacionamentos.

"A programação tardia dos jogos de futebol afetará a agenda cultural que teria preenchido a paralisação do estádio. O calendário está sendo reavaliado e analisado caso a caso, pois a programação e o formato dos eventos são muito diversos. O Mineirão continua sendo um evento versátil plataforma que continuará a desenvolver a indústria criativa, acolhendo jogos de futebol e eventos culturais", refere a concessionária em comunicado.

Questionado sobre os prejuízos causados ​​ao campo pelo grande volume de shows, o Minas Arena enfatizou que o atraso no planejamento das partidas pelos clubes tem dificultado o uso intensivo do campo, principalmente nos últimos três meses.

Nota do Governo de Minas

Em nota, o Governo de Minas enfatizou que acompanha de perto as condições do campo e já solicitou à Arena Minas que tome providências para garantir a preservação do gramado para as partidas de futebol. No entanto, eles ressaltaram que o governo do estado não fez nenhum pedido de cancelamento de eventos.

Da redação com Itatiaia