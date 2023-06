Vídeo: incêndio atinge loja de supermercado em BH

Um incêndio atingiu uma unidade do Supermercados BH que fica na avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, na tarde deste domingo (25). A loja fica a poucos metros da Arena Independência, que recebeu o jogo entre América e Internacional às 18h30.

Foto: Reprodução Internet/Itatiaia

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou no local por volta de 16h30 para combater as chamas.

O incêndio teria começado enquanto três trabalhadores realizavam uma manutenção no mezanino do supermercado com o uso de uma solda. As chamas foram controladas por volta de 17h40 e os militares seguem fazendo o trabalho de rescaldo no local. Veja vídeo:

Incêndio de grandes proporções destruiu loja do Supermercados BH, no Horto em Belo Horizonte neste domingo (25) pic.twitter.com/5nfzXPYz1J — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 26, 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 21 militares e sete viaturas estiveram no local. As chamas ficaram apenas na parte interna do galpão e a equipe trabalhou para evitar que o fogo chegasse às casas vizinhas. Polícia Militar e BHTrans estão no local organizado o trânsito.

Da Redação com Itatiaia