Ganhou na Mega-Sena? Sumiço de PM gera comentário em Pedro Leopoldo

Moradores de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão confabulando sobre o ‘sumiço’ de um soldado da Polícia Militar (PM). O homem não foi mais trabalhar desde o dia em que um habitante da cidade ganhou o prêmio de R$ 61 milhões da Mega-Sena, em 30 de abril.

Foto: Polícia Militar / Reprodução / Ilustrativa

De acordo com a blogueira de polícia Renata Pimenta, o policial deixou uma procuração com um advogado solicitando a exoneração do cargo e foi embora do Brasil.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o soldado estava escalado para trabalhar, mas não compareceu ao serviço. Apesar de ter deixado a procuração com o advogado em abril, ela foi indeferida, uma vez que era necessário realizar o exame pericial. Já em 23 de maio, a saída dele foi oficializada. O documento ainda diz que o homem está fora do território nacional.

Não demorou para que o ‘sumiço’ do soldado virasse uma grande conspiração na cidade. Não faltam comentários nas redes sociais de quem ‘tem certeza’ de que ele foi o feliz ganhador do prêmio, enquanto outros alegam que tudo não passa de uma ‘triste’ coincidência.

“Se eu fosse o ganhador ficaria na Polícia Militar por algum tempo e depois pedia a baixa, que aí ninguém desconfiava que eu era o ganhador”, comentou um internauta. “Eu mudava até meu nome”, disse outra.

Por outro lado, houve quem afirmasse que uma coisa não tem nada a ver com a outra. “Eu o conheço, e infelizmente ele não foi o ganhador”, comentou um usuário nas redes sociais.

Da redação com O Tempo