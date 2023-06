Casal é encontrado morto em pousada do interior de Minas; suspeita é de intoxicação

Um homem, de 51 anos, e uma mulher, de 49 anos, foram encontrados sem vida no interior de um quarto em uma pousada de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, na manhã de sábado (24). A suspeita é que eles tenham sido intoxicados por monóxido de carbono.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do empreendimento afirmou que, após não ver movimentação do casal, por volta das 10h, bateu à porta, mas não obteve retorno. Em seguida, ele ligou para os telefones celulares deles, que também não responderam.

Por isso, ele decidiu utilizar uma reserva de chave para abrir a acomodação. Nesse momento, ele encontrou os corpos do casal caídos no chão. O homem, que não teve a identidade informada, ainda relatou que chamou um serviço de socorro médico, que constatou o óbito da dupla.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. À corporação, além do relato dos acontecimentos, o proprietário também afirmou que a pousada não possui alvará do Corpo de Bombeiros e que, durante "um tempo", percebeu que a bomba d'água do banheiro do quarto das vítimas permaneceu ligada.

Ele também afirmou que a última vez que a dupla havia sido vista com vida foi por volta das 18h de sexta-feira, momento em que a filha do empresário havia deixado um saco de lenha para o casal.

A Polícia Civil compareceu à pousada. A perícia foi feita e não foram encontrados sinais de violência nas vítimas. Os corpos foram recolhidos e levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Pouso Alegre, na mesma região.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o casal é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo familiares das vítimas entrevistados pelo veículo, o casal teria sido intoxicado por monóxido de carbono.

Da redação com O Tempo