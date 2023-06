Consulta pública inédita no estado levanta informações sobre o Novo Ensino Médio

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) inicia, nesta terça-feira (27/6), a aplicação da Pesquisa de Opinião da Rede - Novo Ensino Médio (Pnem) com estudantes, professores e gestores escolares da rede estadual de ensino.

Imagem: Divulgação/SEE-MG

O objetivo é ouvir a comunidade escolar e as áreas que lidam diretamente com o Novo Ensino Médio (NEM) para levantar informações sobre percepções e expectativas, entender os desafios de implementação e obter dados para fundamentar estratégias de melhorias.

A consulta pública é inédita no estado e os participantes têm até 9/7 para responder a pesquisa, que demanda cerca de 15 minutos para ser preenchida.

Foram disponibilizados três links com formulários distintos, cada um destinado a um grupo de participantes — estudante, professor e gestor escolar. A escuta dos estudantes é direcionada a todos os alunos do 2º ano do ensino médio e do 2º e 3º períodos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A previsão é que sejam cerca de 390 mil estudantes respondentes. O levantamento com os professores é voltado aos docentes que atuam no 1° e no 2° ano do ensino médio, tanto na Formação Geral Básica quanto nos Itinerários Formativos. Já a pesquisa com os gestores escolares é voltada a todos os diretores, Especialistas em Educação Básica (EEB) e coordenadores do NEM.

A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Izabella Cavalcante, ressalta que é a partir do retorno recebido dos participantes que será possível analisar como está a implementação do Novo Ensino Médio, fazer os ajustes que forem necessários, avaliar quais mudanças são pertinentes e o que pode ser feito, considerando que ano que vem a rede estadual mineira irá dar continuidade à implementação do NEM para o terceiro ano.

“Temos previsão de uma nova matriz curricular para o 3º ano, em 2024, e é fundamental que a gente consiga verificar quais os impactos do Novo Ensino Médio, como isso interfere na organização das escolas, o que a gente pode ajustar para aprimorar o processo de implementação”, ressalta a subsecretária.

Confira o Manual para Aplicação da Consulta Pública neste link.

Foco no aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem

Por meio da Pnem, a Secretaria de Educação quer entender os desafios enfrentados na ponta, de forma a viabilizar decisões mais assertivas, ajustes mais estratégicos para a arquitetura curricular, sempre considerando a diversidade de atendimento em todo o estado. Assim, a pasta obtém insumos para embasar estratégias de melhoria da aprendizagem dos estudantes e das condições de trabalho dos professores e dos profissionais da gestão escolar, qualificando ainda mais as diretrizes e orientações para a implantação do Novo Ensino Médio em Minas Gerais de forma democrática e participativa.

Novo Ensino Médio

A Secretaria de Estado de Educação iniciou a implementação do Novo Ensino Médio na rede pública estadual de ensino, em 2022, com as turmas de 1º ano, de forma cuidadosa e responsável, em razão das inovações trazidas pelo novo Currículo Referência Minas Gerais do Ensino Médio e, em especial, por seu robusto sistema de ensino, que contempla mais de 2,4 mil escolas estaduais, com a oferta de Ensino Médio em todo o estado. A partir dessa importante vivência pedagógica, a SEE/MG estendeu o atendimento a todas as turmas do 2° ano em 2023, e ampliará para as turmas do 3º ano em 2024.

Com Agência Minas