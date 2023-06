Menos da metade dos municípios mineiros se inscrevem para receber recursos da Lei Paulo Gustavo

Menos da metade dos municípios mineiros se inscreveram para receber recursos da Lei Paulo Gustavo, que destinam verba pública para projetos de cultura. De acordo com um levantamento do governo federal, Minas Gerais foi contemplada com a segunda maior reserva de recursos do país, totalizando R$ 378 milhões. Desse montante, R$ 181,4 milhões serão gerenciados pelo governo estadual, enquanto R$ 196,8 milhões serão distribuídos entre os municípios.

Foto: Reprodução/Filipe Araújo/MinC

No entanto, para que os recursos sejam liberados, as prefeituras precisam apresentar um plano de trabalho ao Ministério da Cultura até o dia 11 de julho. Segundo o Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, até o momento, apenas 298 municípios cumpridos esse procedimento, o que significa que 555 cidades ainda não foram construídas.

O secretário fez um apelo para que os municípios se inscrevam na plataforma do Ministério da Cultura, que será responsável pelo download dos recursos. Ele afirmou que é fundamental que os planos de trabalho sejam aceitos para que tanto os municípios quanto o estado possam receber os recursos disponibilizados pela lei.

A Lei Paulo Gustavo foi um dos assuntos discutidos durante uma reunião de prestação de contas da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais na última segunda-feira (26).

