Público pode consultar o Índice Ambiental Municipal das cidades mineiras; saiba como

A consulta ao Índice de Desempenho Ambiental Municipal (Idam) agora oferece maior interatividade, agilidade e acessibilidade por meio do Painel de Indicadores (Power Bi) do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Desde ontem (26/06), é possível obter informações sobre o desempenho ambiental das cidades de Minas de maneira simples, interativa, ágil e com a capacidade de realizar diversos cruzamentos de dados. O Idam classifica municípios mineiros em termos de sua performance ambiental no Estado, considerando alguns critérios.

Imagem: Idam Sisema/Reprodução

Essa novidade visa ampliar o acesso de gestores e interessados aos desempenhos das políticas públicas municipais relacionadas ao meio ambiente. O Idam já está integrado à Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema, conhecida como IDE-Sisema, que reúne informações ambientais sobre o território de Minas. O relatório, o resumo executivo e a planilha de indicadores podem ser encontrados no site da Semad e no catálogo de metadados da IDE-Sisema.

“Agora, com o ingresso dessa ferramenta no Painel de Indicadores do Sisema, o acesso e entendimento do Idam ficou ainda mais amplo e simples, já que há a possibilidade de uso de filtros para os dados, o que facilita as buscas por informações. É uma forma de todos acompanharem o que tem sido desenvolvido nas cidades em prol do meio ambiente”, como destaca o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Semad, Rodrigo Franco.

Segundo Cecília Siman Gomes, diretora de Gestão Territorial Ambiental da Semad, o painel oferece ao usuário uma interação otimizada e dinâmica. Ele possibilita a correlação e cruzamento dos indicadores que compõem o Idam, além de permitir a construção de análises comparativas variadas, de acordo com os objetivos do usuário.

Além disso, a plataforma possibilitará a consulta dinâmica e correlacionada entre os indicadores do Idam, fornecendo resultados e análises comparativas de variáveis populacionais (faixas de população), repasses institucionais (faixas de ICMS Ecológico) e indicadores econômicos (PIB per capita). Por exemplo, será possível buscar o percentual de cobertura vegetal e de unidades de conservação municipais, além de faixas de ICMS Ecológico e o resultado no Idam Global.

O Painel de Indicadores pode ser acessado através de um ícone no rodapé ou pelo menu lateral "Transparência", presentes em todos os sites que fazem parte do Sisema.

Idam

Lançado em novembro de 2022, o Índice de Desempenho Ambiental Municipal (Idam) possui 22 indicadores que têm como objetivo orientar os municípios e apoiar o Estado na adoção de políticas públicas ambientais de forma regionalizada. A responsabilidade pela ferramenta recai sobre a Diretoria de Gestão Territorial Ambiental (DGTA) em colaboração com membros de outras entidades do Sisema.

Os indicadores selecionados para compor o Idam abrangem diversas áreas, tais como licenciamento ambiental municipal, plano municipal de saneamento, consumo médio de água per capita, autorização para intervenção ambiental, fundo municipal de meio ambiente, pagamento por serviços ambientais, entre outras variáveis. Esses indicadores são pontuados em uma escala que varia de zero a um.

A classificação atual do Idam com dados de 2022 coloca, por exemplo, Betim em primeiro lugar entre os 853 municípios mineiros com Idam Global de 0,741, seguido por Itajubá (0,732) e Luz (0,707). Sete Lagoas ocupa a 18ª colocação tendo índice de 0,665. A média dos municípios no Idam Global é de 0,454.

Saiba mais sobre o Idam clicando aqui.

Resultados

Os resultados do Idam, que serão avaliados anualmente, permitirão que os municípios identifiquem suas fragilidades e planejem ações de maneira precisa. Em nível estadual, o índice auxilia na formulação de diretrizes e na implementação de orientações mais direcionadas para aprimorar o desempenho ambiental dos municípios.

De acordo com o superintendente Diogo Franco, o conjunto de resultados do Idam aprimora as análises ambientais municipais e regionais realizadas por várias entidades do setor público, pela sociedade e pela academia, promovendo uma melhor compreensão do desempenho ambiental das cidades mineiras e sua distribuição pelo território.

Essa é uma oportunidade para impulsionar ações e políticas voltadas para a melhoria do desempenho ambiental dos municípios e, consequentemente, do estado como um todo.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fontes: Agência Minas, Semad