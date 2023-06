Cemig vai fornecer energia elétrica para a Arena MRV

A Cemig fechou um acordo de fornecimento de energia elétrica para a Arena MRV, o novo estádio de Belo Horizonte que será a casa do Clube Atlético Mineiro. Esse contrato, firmado no ambiente de mercado livre de energia, garante fornecimento de energia limpa, renovável e certificada pelo Certificado de Energia Renovável - Cemig REC até dezembro de 2028. O acordo está em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), relacionados à produção de energia e à preservação do meio ambiente.

Arena MRV. Foto: Atletico / Divulgação

A Arena MRV se junta a várias outras grandes instalações no país que recebem energia da Cemig no mercado livre. Com inauguração prevista para 2023, o local terá capacidade para até 46 mil torcedores e será um dos estádios mais modernos do Brasil.

O contrato de energia com a Cemig segue a modalidade "flexibilidade total", o que significa que a Arena se preocupa apenas com a gestão do seu negócio, recebendo energia conforme seu consumo, sem obrigações de consumo mínimo ou limite máximo.

Rodrigo Rezende Hostt, gerente de Clientes Livres da Cemig, ressalta a importância desse contrato para a empresa, considerando o destaque desse empreendimento para os mineiros. “Fornecer energia para a Arena MRV reafirma o compromisso da Cemig com Minas Gerais e evidencia a confiança que os clientes no mercado livre de energia têm na companhia. Nossa proposta foi vencedora em ambiente de grande concorrência, e nessa decisão pesaram não só as questões técnicas e comerciais do contrato, mas também a solidez da marca no mercado e o conhecimento da empresa”, afirma o gerente.

Hostt também enfatiza que a Cemig está totalmente alinhada com as diretrizes de ESG, com destaque para a oferta de energia elétrica proveniente de um parque gerador 100% renovável e limpo, composto por usinas hidrelétricas, eólicas e solares.

Sobre o Mercado Livre de Energia

O ambiente de mercado livre permite que os consumidores de energia elétrica tenham liberdade para escolher seus fornecedores de energia. Como é uma modalidade competitiva e de contratos mais longos, o preço da energia é menor se comparado ao mercado cativo. No mercado livre de energia, a Cemig é líder nacional e uma referência, tendo participação acima de 15% no mercado de comercialização em todo o Brasil.

A Cemig é a única empresa do setor elétrico fora da Europa a fazer parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, de forma consecutiva desde sua criação em 1999. Além disso, a empresa é signatária do Pacto Global desde 2009.

E-commerce

A Cemig conta agora com uma novidade: um novo site de e-commerce, que permite negociar em ambiente digital, simular a oferta com descontos personalizados, e até a contratação da energia, na modalidade varejista. Clientes de média tensão de todo o Brasil podem acessar o site energialivre.cemig.com.br para fazer a contratação.

“É a Cemig dando mais um passo à frente do mercado, trazendo mais comodidade e rapidez para os nossos clientes na contratação de energia no mercado livre", finaliza Hostt.

Da Redação com Agência Minas