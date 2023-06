Inédito: mineira vítima de violência doméstica consegue medida protetiva nos Estados Unidos

Uma mineira vítima de violência doméstica e que mora em Massachussets, nos Estados Unidos, conseguiu de forma inédita uma medida protetiva contra o ex-companheiro. As medidas, de conteúdo patrimonial e de proteção física, foram concedidas nessa terça-feira (27), pelo Poder Judiciário de Minas e formalizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

A vítima, que morava em Ponto dos Volantes, região mineira do Vale do Jequitinhonha, entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil em Itaobim por meio de representação legal. Na ocasião, ela denunciou ser vítima de ameaça e violência patrimonial por parte do ex-companheiro, que também é brasileiro e mora nos Estados Unidos. Segundo relatos da mulher, a violência teria iniciado após o término da união estável do casal.

As declarações foram formalizadas na Delegacia de Polícia Civil, em Itaobim, e após alguns levantamentos foram enviadas ao Poder Judiciário na comarca de Araçuaí que entendeu a urgência da medida frente ao risco da vítima.

"O trabalho policial prossegue visando à completa elucidação dos crimes relatados, no que tange à competência da Justiça estadual", detalha a PC.

Com Itatiaia