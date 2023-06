BR-040: Vistorias verificam estado das instalações antes da devolução ao governo federal

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão inspecionando as instalações e equipamentos da BR-040. A vistoria está sendo realizada no trecho entre Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e Brasília (DF), sob a gestão da Via 040, e que será devolvido ao governo federal após o término da concessão, previsto para ocorrer em agosto. A concessionária confirmou a informação nesta quinta-feira (29).

Foto: Reprodução/Via-040

De acordo com a Via 040, técnicos do DNIT e da ANTT visitaram o trecho privatizado, entre Belo Horizonte e Curvelo, na região Central de Minas, na quarta-feira (28), para verificar o estado de conservação das praças de pedágio, postos de atendimento ao usuário (SAU), veículos, estradas, passarelas, pontes e viadutos. Além disso, foram fiscalizados equipamentos como computadores e mobiliário.

Essas ações de campo fazem parte do calendário para o encerramento da privatização da rodovia, conforme informado pela concessionária. A empresa revelou que a rodovia passará a ser administrada pelo DNIT a partir de 19 de agosto deste ano. A Via 040 também destacou que novas vistorias serão agendadas até 18 de agosto, a fim de que os técnicos visitem toda a extensão da rodovia, entre Juiz de Fora e Brasília.

Concedida à Via 040 em março de 2014, a BR-040 conecta o Distrito Federal a Minas Gerais. Na época, ficou estabelecido em contrato que 714,5 km dos 936,8 km sob responsabilidade da empresa deveriam ser duplicados. No entanto, desde a concessão, apenas 71 km tiveram as obras de melhoria concluídas, sendo apenas 12 km em estradas mineiras. Diante disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que a ANTT elaborasse um termo aditivo ao contrato de concessão para determinar uma relicitação.

Na manhã desta quinta-feira (29), ocorreu uma reunião entre a ANTT e representantes da Via 040 Invepar para discutir os procedimentos necessários para o término da concessão. No entanto, o resultado das negociações não foi divulgado.

Segundo o jornal O TEMPO, o leilão para a relicitação da BR-040 deve ocorrer até o fim deste ano. No entanto, de acordo com a ANTT, a Via 040 não poderá participar do processo de nova licitação.

Fonte: O Tempo