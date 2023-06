Hacker invade canal no Youtube do Ministério Público de MG e apaga vídeos

O canal do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no Youtube, plataforma de vídeos online, foi alvo do ataque de um hacker na noite de quarta-feira (28). Os vídeos foram deletados, e o usuário, ao acessar o canal, encontra um suposto anúncio de um veículo modelo Tesla US.

Foto: Reprodução

De acordo com o MPMG, a instituição está em contato com o Google, responsável por administrar o canal. A instituição espera que a conta seja recuperada, e o funcionamento normalizado. No entanto, o Ministério não soube informar o prazo para que o problema seja solucionado.

"Imediatamente foram acionados o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) e o Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI) da instituição para as devidas apurações", disse o MP, em nota.

O #MPMG informa que o canal oficial da instituição no YouTube foi vítima de um ataque hacker na noite dessa quarta, 28. Imediatamente foram acionados o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) e o GSI para as apurações.https://t.co/kPouJ562zn — MPMG (@MPMG_Oficial) June 29, 2023

Com O Tempo.