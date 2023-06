Incidente na BR 262: Carreta com queijo é consumida pelas chamas em Bom Despacho

Uma carreta carregada com queijo foi consumida pelas chamas durante a noite de quinta-feira (29), na BR 262, em Bom Despacho, região Centro-Oeste de Minas Gerais. O incêndio teve início na roda traseira do veículo e se propagou rapidamente, resultando na perda total da carga. Por aproximadamente 40 minutos, o trânsito ficou completamente interditado, sendo liberado apenas no início da madrugada desta sexta-feira (30).

Foto: Divulgação/CBMMG

Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a carreta saiu da cidade de Cruzeiro de Fortaleza, localizada no interior de Minas, com destino à capital Belo Horizonte. Além dos prejuízos causados pela destruição da carga, a estrutura do veículo também foi completamente consumida pelas chamas. Felizmente, não houve registros de feridos no incidente.

O combate ao incêndio exigiu cerca de uma hora de trabalho das equipes de bombeiros, resultando no bloqueio das pistas durante esse período. Os militares permaneceram no local até as 2h da madrugada de sexta-feira (30), realizando os procedimentos necessários para a contenção do fogo e a liberação da via para o tráfego normal.

Da redação

Fonte: O Tempo