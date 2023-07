Polícia recupera carga roubada de carne destinada a supermercados no Barreiro

Nesta sexta-feira (30), dois homens foram presos em Contagem, integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. A ação criminosa ocorreu no bairro Novo Riacho, quando eles roubaram mais de duas toneladas de carne destinadas a uma rede de supermercados localizada no Barreiro, em Belo Horizonte. Durante o crime, o dono do estabelecimento estava presente, porém conseguiu escapar da polícia.

Foto: Reprodução/PCMG

De acordo com a delegada Gislaine de Oliveira Rios, a quadrilha tem como modus operandi a transferência das cargas roubadas para outro veículo. Os assaltos geralmente ocorrem durante a madrugada, e os produtos são escondidos até o final do dia, quando são utilizados para abastecer os supermercados.

O roubo aconteceu enquanto o motorista se preparava para viajar em direção a Lavras. Três homens, sendo um deles armado, abordaram o motorista, assumindo o controle do veículo e transferindo-o para um Siena. Durante aproximadamente duas horas, eles percorreram várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi abandonado próximo ao Centro de Treinamento do Galo, em Vespasiano, pelo grupo criminoso.

Após buscas, a Polícia Civil conseguiu localizar as duas toneladas de carne roubada. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de o caminhão que transportava os produtos ser "escoltado" por uma caminhonete.

Uma equipe policial continuou seguindo o caminhão, enquanto outra seguiu a caminhonete Hilux. A investigação levou à residência do dono da rede de supermercados que utilizava os produtos furtados para abastecer seus estabelecimentos. No entanto, apenas a companheira do suspeito foi encontrada no local, pois ele conseguiu escapar da polícia ao sair por outro portão, utilizando outro veículo. A delegada Gislaine ressaltou que as autoridades continuam em busca do suspeito.

Segundo os delegados responsáveis pelo caso, a quadrilha já estava sob investigação, uma vez que a rede de supermercados em questão vinha sendo abastecida com produtos provenientes de atividades criminosas. "A investigação já dura um mês. Essa organização criminosa atua no Barreiro. Somente na carga desta madrugada, foram roubadas mais de duas toneladas de carne de cortes nobres. Temos informações sobre outros carregamentos de 4,5 toneladas de carne, sem mencionar as bebidas e mantimentos", afirmou Gislaine.

O caminhão e a carga de carne foram recuperados e devolvidos ao verdadeiro proprietário.

Da redação

Fonte: O Tempo