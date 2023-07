Por dívida de R$ 7, homem mata jovem no interior de Minas

Um homem, de 30 anos, foi preso nesta sexta-feira (30), em Santa Maria do Suaçuí, na região Leste de Minas Gerais, suspeito de matar a tiros um jovem, de 19 anos. O rapaz estaria devendo R$ 7 ao investigado, por conta de uma compra de droga.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o crime foi cometido no início do mês. No dia do assassinato, a vítima já havia dito a testemunhas que estava sendo ameaçada de morte pelo suspeito. Além da dívida, os dois ainda estariam envolvidos em uma disputa pelo tráfico de drogas no bairro.

Durante as buscas, quatro celulares foram apreendidos. Os aparelhos, segundo a Polícia Civil, deverão ser periciados. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça.

Com O Tempo