Adolescente pega carro do pai escondido e atinge duas casas em Santa Tereza, BH

Um adolescente de 17 anos pegou o carro do pai escondido e causou um acidente ao colidir em duas casas no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu na madrugada deste sábado (1°), e no veículo estavam mais dois jovens, um adolescente de 15 anos e um jovem de 18 anos. Os três ocupantes do carro foram levados ao Hospital João XXIII com lesões e fraturas. O adolescente admitiu ter pego as chaves do carro sem permissão e ter tentado fugir de uma blitz antes de perder o controle do veículo. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos causados ​​às casas, sendo que uma delas ficou parcialmente destruída. Os responsáveis ​​pelos adolescentes foram atendidos na delegacia, e o carro foi apreendido.

Na madrugada deste sábado (1º), um adolescente de 17 anos tomou o carro do pai às escondidas e perdeu o controle, colidindo contra duas casas na rua Capitão Bragança, no bairro Santa Tereza, zona leste de Belo Horizonte. O carro transportava outros dois indivíduos, um adolescente de 15 anos e um jovem de 18 anos.

Os três ocupantes foram socorridos com ferimentos leves e fraturas e encaminhados ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o jovem motorista afirmou que pegou sem autorização as chaves do carro do pai, um Citroen C5, para visitar o amigo de 15 anos. No caminho de volta, ao passar pelo bairro Sagrada Família, encontraram o conhecido de 18 anos. Ao se aproximarem do viaduto Santa Tereza, se depararam com uma blitz policial e resolveram fugir.

Na rua Capitão Bragança, o adolescente perdeu o controle do veículo, causando a colisão entre duas residências. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos em uma das casas, que ficou parcialmente destruída. Tanto a entrada como o acesso à casa foram interditados pelas autoridades por questões de segurança.

Na presença de seus responsáveis, os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia, sendo o veículo apreendido pelas autoridades.

