Homem é vítima de linchamento após mostrar órgão genital na rua no interior de Minas

Um homem de 55 anos foi internado em estado gravíssimo, na noite do último sábado (1), depois de ser espancado e ter a cabeça golpeada com um bloco de concreto por moradores do bairro Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo testemunhas, a tentativa de linchamento teria ocorrido após ele mostrar o órgão genital para pessoas na rua.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até a rua Omar Magalhães pouco depois das 19h, tendo encontrado o homem com diversos ferimentos na cabeça, desacordado e ensanguentado. No local, também foi encontrado um bloco de concreto, que teria sido usado pelos moradores no espancamento e acabou apreendido.

Depois de socorrerem a vítima para o Hospital Municipal da cidade, os militares teriam recebido a informação de que o estado do homem era gravíssimo, e que ele teria sido entubado e seguia desacordado.

Ainda de acordo com a PM, uma ligação anônima apontou quem seriam os autores. Na casa de um deles, uma mulher acabou contando que o homem teria exposto as partes íntimas para os moradores, o que teria causado as agressões.

Ainda conforme a PM, os policiais procuraram uma loja de veículos que ficava em frente ao local das agressões. Lá, a corporação conseguiu ter acesso às imagens das câmeras de segurança, que flagraram toda a tentativa de linchamento e ajudarão na investigação pela Polícia Civil, que tentará identificar os autores da tentativa de homicídio.

Parte dos agressores já foi identificada, entre eles o homem que usa o bloco de concreto nas agressões e sua esposa, que dá chutes no homem desacordado. Entretanto, apesar da identificação, após buscas ninguém foi localizado ou preso.

