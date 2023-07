'Não daria em nada': PM não registra BO de importunação sexual em padaria de BH

A Polícia Militar teria deixado de registrar um Boletim de Ocorrência pelo crime de importunação sexual, na manhã deste domingo (2), depois que um idoso mostrou o pênis para uma funcionária que trabalhava no caixa de uma padaria do bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte.

Foto: reprodução redes sociais / O Tempo

Os militares acionados até o estabelecimento teriam convencido a vítima a desistir de fazer o registro policial, uma vez que o suspeito teria "problemas psiquiátricos" e a denúncia "não daria em nada". Mais tarde a PM informou que registrou a ocorrência, apesar da negativa da vítima em ser identificada no registro policial. As informações são do jornal O Tempo.

A funcionária do estabelecimento, uma mulher de 32 anos, que contou que a colega que foi vítima do idoso, de 33, está abalada e preferiu não dar entrevista. "Ela me contou que, na hora, percebeu que ele estava falando algo, baixinho, mas não entendeu o que era. Somente depois ela entendeu que ele perguntava 'quer ver?', repetidamente. Ela só percebeu o que estava acontecendo quando outro cliente chegou e ele saiu, mostrando o genital para ela", detalhou a testemunha.

As mulheres resolveram acionar a PM e uma viatura compareceu ao estabelecimento. Após colherem o relato das vítimas, os policiais teriam se deslocado até a casa do idoso, que seria morador da região. "Eles voltaram falando que ele (suspeito) tomava remédio, que estava trancado no quarto e a cunhada que atendeu e falou que ele teria alguns problemas mentais. Também disseram que a gente até poderia registrar a ocorrência, mas que, por conta disso (problema psiquiátrico do suspeito), o caso não iria para frente", denuncia.

A PM divulgou uma nota em que informa que o 16º Batalhão da corporação não teria feito o registro por não haver "elementos necessários para o registro da ocorrência, uma vez que a vítima teria se recusado a se identificar". Ainda conforme a corporação, em outro momento uma funcionária teria voltado a acionar a polícia, mas, novamente, a vítima não teria comparecido. "Mesmo assim, a ocorrência foi registrada, mas sem a qualificação da vítima", completou a PM.

Por fim, a Polícia Militar orienta que, em casos dessa natureza (sexual), a corporação deve ser acionada pelo telefone 190 e a vítima deve se "prontificar a fornecer os dados para confecção do registro".

Para o jornal O Tempo, a colega da vítima informou que, em momento algum, os policiais militares teriam dito que a vítima precisava ser identificada para que o registro fosse feito. "Até mesmo por que a dona da padaria poderia, e queria, registrar, já que aconteceu dentro do estabelecimento dela e com uma funcionária", ponderou.

Ainda segundo a mulher, após o registro policial não ter sido registrado, elas decidiram denunciar o crime pelas redes sociais da padaria. "Queremos deixar as mulheres da região em alerta. Depois do ocorrido, soubemos de outros casos (de importunação sexual) dele aqui na região", completou a funcionária da padaria.

Nos próximos dias, as vítimas também pretendem procurar uma delegacia para representarem contra o suspeito pelo crime de importunação sexual, que tem pena de 1 a 5 anos de prisão.

Com O Tempo