Minas sobe para 3º lugar em número de cervejarias no Brasil; setor segue crescendo

Foi divulgada mais uma edição do Anuário da Cerveja pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) durante o evento "Confraria Sindicerv: Números do Setor", realizado ontem (05/07). Os dados referentes a 2022 revelam um crescimento de 11,6% no setor cervejeiro, com a abertura de 180 novos estabelecimentos. No total, o Brasil conta com 1.729 cervejarias sendo que 222 delas estão em Minas Gerais, agora o 3º estado com mais fábricas de cerveja no país.

Não houve redução no número de estabelecimentos em nenhuma das unidades federativas. O destaque para Minas Gerais se deve ao fato de que ultrapassou Santa Catarina em 2022, registrando aumento de 33 cervejarias e alcançando a terceira posição no ranking, com 222 estabelecimentos. São Paulo permanece como o estado com o maior número de cervejarias registradas, totalizando 387 estabelecimentos, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 310 cervejarias.

De acordo com o levantamento, a concentração de cervejarias na região Sudeste continua sendo uma tendência, representando 46,2% do total de cervejarias do país, com um registro de 798 estabelecimentos. A região Norte apresentou o maior crescimento relativo no ano, com um aumento de 20% no número de estabelecimentos registrados em comparação a 2021, totalizando 36 cervejarias.

O número de municípios com pelo menos uma cervejaria também aumentou, sendo que agora um em cada oito municípios brasileiros possui ao menos uma cervejaria registrada. Isso significa que há 722 municípios brasileiros com pelo menos uma cervejaria, o que representa um aumento de 7,4% em comparação a 2021, quando havia cervejarias em 672 municípios.

O Acre, Amapá e Roraima permanecem sendo as únicas unidades federativas que possuem apenas um município com presença de cervejaria.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a importância do setor cervejeiro para a economia nacional, destacando os números apresentados durante o evento. “O setor é muito relevante, e os números apresentados aqui hoje mostram isso. O Mapa está aberto para que possamos continuar tendo números impressionantes”, afirmou.

Mercado aquecido

De acordo com a Euromonitor International, empresa de mercado, o Brasil ocupa o terceiro lugar como maior produtor de cerveja do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Os dados apontam que o país deve atingir um volume de vendas de 16,1 bilhões de litros em 2023, representando um crescimento de 4,5% em relação a 2022. Essas informações foram divulgadas pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

Márcio Maciel, presidente executivo do Sindicerv, destaca que esses números comprovam o potencial do mercado cervejeiro brasileiro, que apresentou evolução mesmo em um cenário econômico desafiador, marcado por altas taxas de juros e expectativa de aumento da inflação.

“A cadeia produtiva da cerveja contribui com mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos e geração de 2% do Produto Interno Bruto Nacional. Para cada emprego em uma cervejaria são criados 34 novos postos de trabalho em toda a cadeia produtiva, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para Sindicerv. Em números, a cadeia gera mais de 27 bilhões em salários e é responsável por mais de R$ 49,6 bilhões (base 2022) de tributos por ano, sendo um dos principais colaboradores para o crescimento do Brasil".

Gilberto Tarantino, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), destaca que os dados do Anuário refletem a maturidade do mercado de cerveja artesanal e o espírito empreendedor das micro, pequenas e médias cervejarias. Ele afirma que o setor continua crescendo e se expandindo pelo território nacional, impulsionando a economia local. A ampla variedade de produtos e marcas ilustra o alto poder de inovação desse segmento.

O Anuário da Cerveja 2022 pode ser visto clicando aqui.

