Educação disponibiliza especialização gratuita em Projeto de Vida para professores da rede estadual; confira

Para aprimoramento da formação docente no Novo Ensino Médio, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) . São 500 vagas disponibilizadas com pré-inscrições abertas até a próxima quarta-feira (12/7), que devem ser realizadas neste link.

Crédito (imagem): SEE / Divulgação

Podem se inscrever profissionais graduados em qualquer licenciatura que compõe o quadro de professores da rede de ensino estadual. Na primeira etapa de seleção, serão priorizadas as pré-inscrições de professores efetivos que atualmente ministram o componente curricular Projeto de Vida. No entanto, todos os docentes interessados devem realizar a pré-inscrição para eventuais aberturas de novas turmas.

Na segunda etapa, acontece a análise da documentação e, os aprovados, receberão confirmação da matrícula com as informações para início das aulas. Todo o processo será realizado e confirmado pelo e-mail informado no momento da matrícula. A previsão é que as aulas se iniciem no dia 7/8.

Oferecida gratuitamente, a especialização em “Projeto de Vida” é realizada 100% on-line, com carga horária de 380 horas. O curso é dividido em três módulos, cada um com carga horária de 120 horas composto por quatro unidades curriculares de 30 horas cada. Na modalidade nanocertificada, o docente recebe um nano certificado após a conclusão de cada unidade curricular concluída. As aulas acontecem nos formatos síncronos e assíncronos com atividades independentes e em comunidades de aprendizagem.

Projeto de Vida

Presente no Novo Ensino Médio, em todas as 2.447 escolas da rede estadual, o componente curricular contempla mais de 650 mil estudantes mineiros. O trabalho no componente foca no desenvolvimento integral dos jovens, considerando as dimensões pessoal, social/cidadã e profissional.

Para a superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE/MG, Graziela Trindade, o principal objetivo do Projeto de Vida é promover um diálogo sem julgamentos, respeitoso e reflexivo sobre os sonhos e desejos de cada estudante. “É sobre trilhar os caminhos que devemos percorrer para alcançar tal fim, mas como consequência de que é o trajeto a parte mais significativa da jornada formativa do ensino médio”, descreveu durante lançamento do curso.

Discussões sobre valores, relações interpessoais, profissões, mundo do trabalho e caminhos possíveis para se alcançar sonhos estão entre os temas abordados no componente, como ressalta a coordenadora das Ações de Aprendizagem do Ensino Médio da SEE/MG, Vanessa Nicoletti. “É preciso se abrir para ouvir, de fato, o que é o interesse do jovem, o que é significativo para aqueles estudantes que estão em convívio conosco dentro das escolas”, diz.

Isabel Schwartzman, diretora de educação do Instituto Ânima, celebrou a parceria entre SEE/MG e o Instituto Ânima, instituída via acordo de cooperação, o que significa que não há repasse financeiro à instituição privada. “Este é um curso que estamos desenvolvendo com muito carinho e com cuidado, pensando nas necessidades da rede estadual de Minas Gerais. É um tema que vai levar à descoberta dos próprios estudantes, para além da educação, mundo do trabalho e competências socioemocionais”, destacou.

Com Governo de Minas