Saiba quando o salário dos professores de Minas Gerais vai aumentar

O governador Romeu Zema sancionou o reajuste de 12,84% para os servidores da Educação Básica em Minas Gerais. A recomposição salarial, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, será aplicada na folha de pagamento de julho, e os professores começarão a receber o novo salário a partir de agosto.

Foto: Reprodução/Pixabay

O projeto de lei para o ajuste salarial foi protocolado em maio deste ano e teve sua sanção publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). O salário inicial dos professores da Educação Básica, com carga horária de 24 horas semanais, passará de R$ 2.350,49 para R$ 2.652,29.

Além disso, a nova lei estabelece que o reajuste seja retroativo a 1º de janeiro de 2023. No entanto, os valores correspondentes ao retroativo serão pagos nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano.

O governo de Minas Gerais afirmou, em nota, que a sanção do reajuste é uma medida que reconhece o trabalho dos profissionais da Educação no estado. Nos últimos meses, outras demandas da categoria também foram atendidas, como o pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb), a realização de um novo concurso público e o progresso nas carreiras e nomeações de excedentes pela Secretaria de Estado de Educação.

No entanto, vale ressaltar que o novo valor ainda não atinge o piso salarial nacional, que é de R$ 4.420,55. Segundo o governo de Minas, o estado paga o piso proporcionalmente à carga horária de 24 horas semanais, enquanto o piso nacional é calculado para uma carga horária de 40 horas. O valor de R$ 2.652,29 está acima do piso estadual proporcional, que seria de R$ 2.652,22. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-Ute), no entanto, defende que o reajuste no estado também deveria ser de 14,9%.

Da redação com O Tempo