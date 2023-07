Para se vingar, homem mata a pauladas cadela prenha do vizinho em MG

Um caso de maus-tratos contra uma cadela chocou a pequena cidade de Crucilândia, na região Central de Minas Gerais, composta por pouco mais de 5 mil habitantes. No dia 24 de junho, em plena luz do dia, um homem matou a cadela prenha do vizinho a pauladas.

Pessoas que passavam na rua no momento do crime ficaram escandalizadas com tamanha agressividade. Elas tentaram parar o homem, mas, já era tarde demais. O animal, que carregava no ventre outros cachorrinhos, morreu junto com os filhotes, que nem chegaram a nascer.

Para se defender, o homem teria alegado que cometeu o crime porque estava insatisfeito com a cadela do vizinho. Segundo ele, a cachorra teria entrado em seu quintal e matado algumas galinhas.

Nervoso, o suspeito ainda teria chegado a cobrar do dono da cadela a quantia de R$ 600, valor das galinhas mortas. "Quando vimos a cena cruel e a cobrança ficamos chocados com esse homem. Atualmente toda a comunidade de Crucilândia clama por justiça. Ele não pode sair impune disso", disse Márcio Pinheiro, morador da cidade.

Lei Sansão

Por lei federal (14.064/2020), de texto original do deputado mineiro Fred Costa (Patriota), quem maltrata, fere ou mutila animais de estimação pode cumprir pena de dois a cinco anos de reclusão. Além disso, cabe aplicação de multa e proibição da guarda do animal.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o crime de maus-tratos ao animal.

"A investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil em Bonfim e mais informações serão repassadas após o avanços dos trabalhos investigativos", pontuou um trecho da nota.

O que diz o MPMG

Já o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) comunicou que atua com base no resultado da investigação realizada pela Polícia Civil. "Precisamos, então, saber se o inquérito foi concluído e enviado ao MPMG", pontuou o trecho da nota.

