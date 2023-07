Professores do ensino médio da rede estadual em Minas recebem computadores com ferramentas do Google

Os professores da rede estadual de ensino médio de Minas Gerais já estão recebendo os Chromebooks para usar como ferramenta de trabalho em sala de aula. Os Chromebooks são computadores com sistema operacional ChromeOS com armazenamento em nuvem. Serviços online do Google Workspace for Education estarão liberados para os professores.

Foto: SEE / Divulgação

No total, serão disponibilizados 65 mil Chromebooks para os professores e especialistas da educação que atuam no ensino médio, além de um equipamento para cada Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) das 47 Superintendências Regionais de Ensino do estado. Devido à quantidade, as entregas ocorrerão gradualmente ao longo dos meses de julho e agosto, abrangendo toda a rede.

O que é

Os Chromebooks são um tipo de computador inovador que executam o ChromeOS, um sistema operacional com armazenamento em nuvem, permitindo acesso às ferramentas do Google Workspace for Education (saiba mais aqui), como Docs, Sheets e Meet.

Os dispositivos serão configurados com um sistema de acesso exclusivo para cada professor, por meio de seu e-mail corporativo. Cada conta é personalizada, oferecendo a cada usuário seu próprio ambiente no equipamento, inclusive com a capacidade de acessar e utilizar as plataformas educacionais.

Investimento

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) fez uma parceria com o Google para que os equipamentos cedidos aos profissionais tenham acesso liberado aos serviços online de todas as ferramentas do Google Workspace for Education.

A SEE-MG adquiriu 65.485 Chromebooks num investimento total de R$ 123 milhões, provenientes dos governos federal e estadual. Os recursos federais foram disponibilizados pela Lei da Conectividade, que trata da assistência da União para garantir acesso à internet com fins educacionais. Os equipamentos pertencem ao Estado e são cedidos para uso profissional dos servidores.

Da Redação com Agência Minas