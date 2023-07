Vídeo: BMW pega fogo na avenida do Contorno em BH

Uma BMW pegou fogo na avenida do Contorno, no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesse sábado (8 de julho). Cerca de 4 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo teria iniciado na parte frontal do veículo. O chamado foi registrado na esquina com a rua Juiz da Costa Val, sentido shopping. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

BMW pega fogo na Av. do Contorno em BH; veja vídeo pic.twitter.com/8WF46vJsnf — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 10, 2023

Da Redação com OTempo