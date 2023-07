Mineiro de Santa Luzia vence no UFC 290; lutador está invicto na organização e desponta como promessa

No último sábado, Santa Luzia foi representada no mais alto nível das artes marciais no mundo. Vitor Petrino, de 25 anos, é natural do município da Região Metropolitana e fez sua segunda luta no UFC, a principal organização de artes marciais mistas do planeta.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Para ficar ainda mais especial, o mineiro permaneceu invicto como profissional na modalidade. Ele enfrentou o polonês Marcin Prachnio, em um duelo de meio-pesados em Las Vegas, e venceu por finalização. O combate fez parte do card do UFC 290: Moreno x Pantoja 2.

“A cidade para”, conta Petrino. “A rua da minha casa já fechou com a prefeitura para botar um telão e todo o pessoal do bairro poder descer. Vai ter um quarteirão e meio de gente, mas a luta também vai passar em bares, hotéis e pousadas”, falou o lutador um dia antes do duelo.

Vitor Petrino e sua história no MMA

Quando tinha seis anos, Petrino convivia com muitas crianças mais velhas. Um dia, se deparou com uma academia de artes marciais recém-inaugurada na rua em que morava com a família. No princípio, começou a treinar boxe para aprender a se defender, mas em três meses já estava disputando competições. Aos 18 anos, chegou ao MMA amador.

Em 2019, recebeu um convite para integrar a equipe CMSystem e se mudar para Curitiba, buscando alçar altos voos no MMA.

“Tenho muito contato com minha família e meus amigos de Minas Gerais. Busco participar do dia a dia deles, mesmo estando longe. Também compartilho meus momentos com o pessoal da academia, que hoje são a minha família”, afirmou Petrino. “Eu saí de Santa Luzia, uma cidade sem muita perspectiva de artes marciais, para estar hoje no maior evento de MMA do planeta. É um sentimento de gratidão e de realização”, adiciona.

Como profissional, o lutador já disputou nove lutas e acumulou nove triunfos – quatro deles resolvidos ainda no primeiro round. O histórico perfeito incluiu a estreia no UFC, em março deste ano, contra o sueco Anton Turkalj, e isso também aumentou a expectativa em torno do lutador, uma das maiores promessas do Brasil no MMA.

"Me sinto honrado de representar minha cidade. Eu subo ali com todo mundo, feliz, como um cara que pode mostrar o potencial da cidade para o mundo inteiro”, falou o natural de Santa Luzia.

Buscando ser um lutador sempre completo e agressivo, Petrino não para de trabalhar para se desenvolver e evoluir, para assim, seguir levando o nome de Minas Gerais para os principais octógonos do mundo.

“A gente sempre busca trabalhar para eu ser um cara completo em todas as valências do MMA. Eu busco todo dia melhorar meu jiu-jitsu, minha trocação, meu wrestling, mas a gente não pode perder a essência. Eu sou um cara agressivo, que gosta de terminar a luta rápido”, falou o brasileiro.

Da Redação com OTempo