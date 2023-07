Bombeiros socorrem menino engasgado com remédio no interior de Minas

Um menino, de 1 ano, foi socorrido desacordado depois que tomou um medicamento em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A família levou o garoto até o batalhão do Corpo de Bombeiros, onde ele foi atendido pelos militares. A criança não apresentava sinal de respiração, pois teria se engasgado com o equipamento.

Foto: Tatiane Guimarães / arquivo SeteLagoas.com.br

O caso ocorreu na manhã do último domingo (9). "Percebi que um veículo parou próximo ao portão do nosso Pelotão e dele desceram os pais com o menino no colo. De imediato, apliquei os procedimentos de desobstrução e, após alguns instantes, ele expeliu uma secreção e um outro militar aspirou com o uso de um material próprio para este fim. Logo em seguida, percebemos que o menino já estava respirando", contou o cabo Fabrício, responsável pelo atendimento ao menino.

Após conseguir desobstruir as vias aéreas do garoto, os bombeiros encaminharam ele, junto a família, para a Santa Casa de São João del-Rei. Na unidade de saúde, ele foi atendido e avaliado pela equipe médica. "A mãe nos informou que o menino parou de respirar após ter sido dada uma medicação via oral por meio de seringa. Quando chegaram ao quartel, todos estavam desesperados e, graças à nossa ação rápida, foi possível estabilizar a criança antes de encaminhá-la para avaliação médica", descreveu o Sargento Adenir, chefe da equipe que atuou no resgate ao garoto.

O atendimento ao menino emocionou um dos militares,o Cabo Fabrício. Para ele, a ocorrência proporcionou uma satisfação pessoal, uma vez que está prestes a ser pai pela segunda vez. "No Corpo de Bombeiros, nós somos treinados para saber como agir neste tipo de situação. Como pai, consigo imaginar o desespero desta família ao ver seu filho sem os sinais vitais. É uma grande emoção saber que pudemos ajudar a salvar uma vida", afirmou.

Com O Tempo