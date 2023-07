Pastor é preso após levar fiel para quarto de motel com promessa de cura

O pastor de 45 anos foi preso na noite desta segunda-feira sob a acusação de violação sexual mediante fraude, depois de levar uma mulher de 23 anos e seu filho bebê para um quarto de motel em Governador Valadares. O suspeito alegou possuir um 'sabonete sagrado' e com isso ele curaria um suposto câncer da jovem.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

As autoridades locais foram acionadas quando a mulher conseguiu escapar do quarto do motel e entrou em contato com o marido, que procurou a polícia. Segundo o relato da mulher, ela frequentava a Igreja Batista Renovada Rosa de Saron, onde, durante uma sessão de oração, o pastor afirmou ter recebido uma "visão" que revelou um suposto diagnóstico de câncer na jovem.

Após revelar a doença, o suspeito afirmou que poderia curá-la por meio de um procedimento específico. No dia marcado para o "ritual", a vítima entrou no carro do pastor e, em determinado momento, ele mudou a direção até um local desconhecido e estacionou o veículo. Eles então entraram no quarto do motel.

Lá dentro, o pastor informou à mulher que o procedimento incluiria a aplicação de um óleo específico e um sabonete consagrado para o processo de cura. No entanto, antes de iniciar o "tratamento", o homem decidiu tomar um banho, dando à vítima a oportunidade de escapar enquanto ele estava no banheiro.

O pastor se desviou do local planejado, que inicialmente seria no "monte".

Segundo a polícia, o marido da vítima também prestou depoimento, revelando que o plano inicial para o processo de cura seria em um local conhecido como "monte". No entanto, devido à presença do bebê do casal, o pastor sugeriu uma mudança para um local que fosse "mais fresco" para o conforto da criança, levando-os ao motel. O suspeito foi preso no local e levado sob custódia.

Nas redes sociais, o pastor se identifica como natural de Linhares, no Espírito Santo. Ele é casado e pai de três meninos. Suas postagens online mostram várias imagens dele liderando a igreja e promovendo batismos de seguidores.

Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido pronunciado sobre a acusação.

Da redação