Acidente na BR-251, em Salinas: Ônibus de turismo tomba e deixa 32 pessoas feridas

Na madrugada desta quarta-feira (12), um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou 32 pessoas feridas na BR-251, em Salinas. O veículo, que transportava 47 passageiros e contava com dois motoristas, saiu da pista e tombou em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros, no KM-276.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prontamente chegou ao local. No momento da chegada das equipes de resgate, a maioria dos passageiros já havia conseguido sair por conta própria e se encontrava às margens da rodovia, aguardando atendimento. Os motoristas, felizmente, não sofreram ferimentos e permaneceram no local para cuidar das bagagens e trâmites burocráticos.

Do total de vítimas, nove foram socorridas pelos bombeiros, apresentando ferimentos leves, enquanto as outras 23 foram atendidas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das cidades de Salinas, Curral de Dentro e Taiobeiras, com lesões leves e moderadas. Entre as vítimas, sete são crianças, sendo que uma delas, com apenas cinco meses de idade, sofreu traumatismo cranioencefálico leve. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Salinas.

A empresa responsável pelo ônibus providenciou o transporte dos passageiros ilesos para um hotel em Salinas. Durante o resgate das vítimas, parte da rodovia precisou ser interditada, o que ocasionou lentidão no trânsito. As autoridades estão investigando as causas do acidente, visando esclarecer os fatores que levaram ao tombamento do ônibus.

