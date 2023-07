Boi invade unidade de saúde, defeca e assusta funcionários no interior de MG

Um boi invadiu uma Unidade de Atenção Primária à Saúde localizada no bairro Belvedere, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, e causou alvoroço entre os funcionários, na tarde dessa terça-feira (11). Durante o tumulto, o animal ainda teria defecado nos corredores da unidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o animal dentro do corredor da unidade de saúde enquanto uma pessoa tenta retirar o bovino do local. Instantes depois, o boi sai do local de forma espontânea, deixando um rastro de sujeira. Veja o vídeo:

Animal invadiu uma Unidade Básica de Saúde em Divinópolis-MG e assustou os funcionários pic.twitter.com/0p9lMjsQbo — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 12, 2023

Em nota, a Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), confirmou o incidente. Segundo a administração municipal, no momento do ocorrido não havia usuários no local e nenhum servidor se feriu. Também não houve danos ao patrimônio público.

A prefeitura pediu ainda a colaboração dos donos de animais de grande porte para que não deixem-os soltos. "Esses animais podem colocar a vida das pessoas em perigo, uma vez que podem causar acidentes de trânsito, além de outros tipos de transtornos como esse", alerta.

Ainda conforme o Executivo, o serviço de apreensão de animais de grande porte da Secretaria de Agricultura (Semag) realizou posteriormente a varredura no bairro para evitar que incidentes como este voltem a acontecer.

Da Redação com OTempo