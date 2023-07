Vídeo: homem dá ‘piruetas de felicidade’ após audiência de divórcio em Contagem

Funcionários do Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, presenciaram uma situação muito inusitada na última segunda-feira (10). Um homem deu piruetas e demonstrou muita felicidade após sair de uma audiência de custódia.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem sai da parte interna do fórum com as mãos levantadas. Ele cumprimenta os funcionários da portaria e, na sequência, é visto descendo a rampa de entrada do fórum dando piruetas e cambalhotas. Confira:

Homem sai de fórum comemorando separação da esposa, dando piruetas pic.twitter.com/UCv6jJRORA — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 13, 2023

Segundo testemunhas, o homem teria demonstrado “imensa felicidade” ao sair do fórum, disse que “estava livre de um relacionamento dos infernos” e chamou a agora ex-esposa de “capeta”.

Mas apesar da felicidade do homem, que foi notada por funcionários do fórum e advogados presentes no local, ele confessa que não fez festa para comemorar a nova etapa de vida e decidiu passar os momentos seguintes ao lado do filho.

O homem, que já foi motorista de táxi em Belo Horizonte e agora trabalha como motorista de caminhão em São Paulo, conversou com a reportagem por telefone. Ele ficou casado com a ex-esposa durante quatro anos e disse ter tido um relacionamento tóxico.

O motorista conta que, antes da separação, havia prometido para si mesmo que daria pulos de alegria quando tudo se resolvesse. Após a audiência, ele cumprimentou todos os funcionários do fórum, deu três pulos com o pé direito “para atrair coisas positivas” e ainda deu algumas cambalhotas do lado de fora do Fórum.

“Não fiz aquilo para tirar sarro, foi um momento de euforia, desabafo, sensação de liberdade. Minha esposa nem estava lá na audiência, foi online. Eu nem comemorei. Saí dali, fui buscar meu filho na escola em Betim e passei o dia com ele.”

Fã dos apresentadores Acir Antão e Eduardo Costa, o motorista de caminhão conta que já está com uma nova namorada que lhe traz muita felicidade. Ele espera que as coisas sigam positivas para ele daqui pra frente.

A advogada Úrsula Lauren estava no fórum trabalhando em outro processo e flagrou a cena, inédita para a profissional. A advogada disse que ouviu os barulhos da comemoração do motorista, mas considerou a comemoração válida e respeitosa, já que a ex-companheira dele não estava presente no local.

Da Redação com Itatiaia