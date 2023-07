Governo do Estado lança edital para premiação de congadeiros, reinadeiros e irmandades de Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais lançou um edital para premiar congadeiros, reinadeiros e irmandades do estado, com o objetivo de valorizar a cultura popular e preservar a história e identidade de Minas Gerais. Serão selecionados 20 grupos, que receberão um prêmio de R$ 17.606,67 cada para viabilizar seus projetos. As inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira (17) e vão até 18 de agosto de 2023, por meio do site da Secult-MG. Essa iniciativa promove a diversidade cultural e apoia as expressões culturais tradicionais do estado.

Foto: Reprodução/Consuelo de Abreu

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), lançou um edital para premiar congadeiros, reinadeiros e irmandades de Minas Gerais. O edital vai destinar R$ 352.133,45 para os grupos que se inscreverem e forem selecionados. 20 grupos serão premiados.

Os congadeiros, reinadeiros e irmandades são grupos de cultura popular que celebram a devoção a santos católicos, mas que também incorporam elementos da cultura afro-brasileira. Eles são uma importante expressão da cultura mineira e desempenham um papel importante na preservação da história e da identidade do estado.

Os critérios para seleção dos grupos incluem:

Ser considerado de interesse público;

Ter caráter prioritariamente cultural;

Visar à valorização, à promoção e à proteção do patrimônio cultural mineiro, bem como a livre criação, divulgação, produção, pesquisa, experimentação, capacitação e fruição artístico-cultural;

Contribuir para a garantia do pleno exercício dos direitos culturais e de democratização do acesso aos bens e serviços culturais;

Visar à promoção do desenvolvimento cultural regional;

Conceber a cultura como lugar de reafirmação e diálogo entre as diferentes identidades culturais e como fator de desenvolvimento humano, econômico e social.

Os grupos selecionados receberão um prêmio de R$ 17.606,67 para custear as despesas de realização do seu projeto.

As inscrições para o edital estão abertas a partir da próxima segunda-feira (17) e estarão disponíveis até o dia 18 de agosto de 2023. Os interessados podem se inscrever no site da Secult-MG.

O edital é uma importante iniciativa do Governo de Minas para apoiar a cultura popular e promover a preservação da história e da identidade do estado.

Da redação

Fonte: Agência Minas