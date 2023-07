Três pessoas são baleadas após 'corrida por fora de aplicativo' em BH

Três pessoas foram baleadas durante um tiroteio na rua Bardana, bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste de Belo Horizonte, madrugada desta quinta-feira (13). Uma delas seria um motorista de aplicativo que aceitou fazer uma corrida "por fora" para ganhar mais.

Foto: TV Globo / reprodução

De acordo com a Polícia Militar, o motorista disse que estava encerrando o expediente quando aceitou fazer uma última viagem para ganhar mais, saindo do bairro Novo Aarão Reis para buscar um documento no Ribeiro de Abreu.

Ainda segundo relatado no Boletim de Ocorrência, na MG-020, próximo da ponte que dá acesso ao bairro, pegou uma segunda pessoa e seguiram para o destino. Chegando na casa, os dois passageiros do carro desceram para pegar um "documento" e voltaram para o carro e seguiram para fechar a corrida.

Entretanto, na rua Bardana, eles estavam atrás de um carro, que parou bruscamente na frente deles e os ocupantes desse carro já desceram atirando. O motorista de aplicativo tentou dar uma ré, mas não conseguiu, deixando o carro no meio da via e saíram correndo.

Os suspeitos após fazerem mais de 40 disparos na direção do trio fugiu na sequência. A rua tem câmera de segurança, que será utilizada pela polícia na investigação do caso.

O motorista de aplicativo foi ferido na mão, enquanto um dos passageiros na perna e no braço. O terceiro foi atingido com tiro na cabeça, sendo socorrido no Hospital Risoleta Neves em estado grave. As vítimas tem entre 30 e 40 anos.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Com Hoje em Dia