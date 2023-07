MG-424, a 'Estrada Velha' em Sete Lagoas: Governo de Minas e concessionária rescindem contrato de concessão da rodovia

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), publicou, neste sábado (15/7), o distrato da concessão da rodovia MG-424, referente ao trecho de 49 quilômetros que vai do entroncamento com a MG-010, em Vespasiano, até Sete Lagoas, na região Central do estado. Em Sete Lagoas essa rodovia é conhecida popularmente como "Estrada Velha" por ser um dos trajetos mais antigos de acesso à Belo Horizonte passando, por exemplo, por cidades como Prudente de Morais, Matozinhos e Pedro Leopoldo.

MG 424 - Foto: Arquivo/Seinfra

O acordo firmado entre o governo e o consórcio vencedor da licitação evita disputa judicial e abre caminho para a formulação de novas políticas públicas de infraestrutura mais aderentes à atual realidade da região.

A publicação de hoje (confira na página 43 do Diário do Executivo de Minas Gerais, edição de 15/07/2023) menciona que a recisão do contrato de concessão foi amigável e de forma bilateral entre a SEINFRA e a Concessionária Vetor Norte Concessionária S.A SPE.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já iniciou os trabalhos para licitar a recuperação funcional da MG-424 no segundo semestre de 2023. A realização das obras garantirá a melhoria do pavimento e da sinalização, trazendo mais segurança aos usuários.

*Matéria atualizada em 15/07/2023 - 10h10.

Da Redação

Fonte: com Agência Minas