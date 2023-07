Mulher liga para o 190 'pedindo hambúrguer' e marido é preso por agressão em Minas

Para ser salva das agressões do marido, armado com um facão, uma mulher de 50 anos ligou para o Disque 190 e pediu um hambúrguer. “É uma ocorrência de violência doméstica? Responda com sim ou não”, ouviu. Após o sim, desligou, com medo. Poucos minutos depois, a Polícia Militar (PM) chegou ao condomínio no bairro Vera Cruz, em Governador Valadares, na região do Rio Doce, impediu o feminicídio e prendeu o suspeito, de 49.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ligação chegou na madrugada desta segunda-feira (17 de julho), e a mulher estava muito nervosa. “Estamos intensificando o treinamento com as equipes. Pedir pizza, hambúrguer, ou até um encomenda de item do dia a dia é um sinal para denunciar violência doméstica sem chamar a atenção do agressor”, explica o tenente Marcos Flávio, que atuou na ocorrência.

Por meio da chamada, foi possível filtrar o endereço da mulher. Quando a ocorrência chega desta forma, ela se torna prioridade de atendimento. A viatura chegou rápido, mas não tinha o número do apartamento da vítima. Por isso, um policial tocou o interfone dizendo ser o entregador do lanche, mas o homem desligou.

Pouco tempo depois, os gritos da mulher guiaram os policiais, que conseguiram tirar o suspeito de dentro do apartamento. “Ele estava muito exaltado e reagiu à abordagem. Um dos policiais da equipe ficou até machucado, mas conseguimos prendê-lo”, continua o tenente.

A mulher, bastante assustada, contou ser vítima de violência doméstica há pelo menos 14 anos pelo companheiro. Em um dos casos, comentou que era mantida trancada no quarto sem poder sair. Ela não tinha medida protetiva e se mostrou com medo de que o marido reagisse.

Ainda, a vítima disse que o homem tinha uma arma dentro do apartamento, mas a polícia realizou buscas e não encontrou. Já o homem desdenhou da prisão, dizendo que não ficaria preso e ameaçando voltar para continuar a agressão. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

