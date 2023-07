Golpe da entrega: máquinas agrícolas furtadas em Minas são encontradas em Pernambuco

Duas máquinas agrícolas, avaliadas em R$ 1 milhão e furtadas em Frei Inocêncio, na região do Rio Doce em Minas Gerais, foram recuperadas na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Um empresário prestava serviços de terraplenagem em uma fazenda na cidade mineira há 30 dias, mas teve os veículos furtados.

Foto: PRF / Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem procurou a polícia nessa segunda-feira (17) e relatou que na última sexta-feira (14) o dono do local pediu para que as máquinas não fossem ligadas e fossem colocadas “na margem da estrada”.

Nessa segunda, quando o empresário chegou ao local, foi informado de que as máquinas não estava na fazenda porque foram furtadas. Durante diligências, militares foram até um posto de gasolina e foram informados de que a carreta com as duas máquinas pernoitou no lugar ainda na sexta-feira e saiu no final da madrugada de sábado (15).

Após diversas tentativas de contato, a polícia conseguiu falar com o responsável pela empresa dona das máquinas e o homem alegou que a carreta estava na cidade de Petrolina. Ele alegou que receberia R$ 30 mil para transportar as máquinas até o Maranhão, mas o destino foi mudado pelo menos três vezes pelo contratante.

A carreta foi parada em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Petrolina, onde as máquinas foram recuperadas. O motorista foi encaminhado para a delegacia.

Caso semelhante aconteceu com empresa de Sete Lagoas

Na semana passada, o SeteLagoas.com.br relatou que um caso semelhante envolvendo uma empresa da cidade: um trator com arado foi encontrado em Uberlândia após os responsáveis pelo aluguel do maquinário descobriram que a rota realizada para a entrega do material foi alterado. De acordo com a Polícia Civil, há a investigação de uma quadrilha especializada neste tipo de furto.

Da redação com O Tempo