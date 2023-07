Homem pede para buscar pertences na casa de ex-companheira e tenta matá-la

Um homem de 34 anos foi preso por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 28 anos, na noite dessa segunda-feira (17). O crime foi em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem pediu para buscar pertences de trabalho na casa da mulher. O casal ficou junto por 4 anos e separou há duas semanas. A vítima disse que o entregaria da janela, como realmente fez, mas começou a ser xingada, com o homem questionando se ela “já estaria com outro”.

A mulher alegou que não rendeu os xingamentos e foi tomar banho. Ela percebeu, entretanto, um barulho como se alguém tivesse pulado pela área de serviço, já que mora no primeiro andar, além do quadro de energia ser desligado.

Ao abrir a porta do banheiro, ela foi surpreendida pelo ex com uma faca, ele chutou a porta e foi para cima dela. Os golpes acertaram o ombro e a mão da vítima, que pedia a todo momento para não ser morta. Ela ainda foi agredida com socos e tapas. Em determinado momento, o homem entregou a faca para a mulher e pediu para que ela o matasse, mas ela negou, tentou fugir do imóvel, foi agredida mais uma vez e conseguiu abrigo na casa de uma vizinha.

Quando a polícia chegou ao prédio, encontrou respingos de sangue já na escada e socorreu a vítima para uma UPA, onde foi atendida. O homem foi localizado dentro do prédio, mas em outro bloco, onde a irmã dele mora. Ele alegou que só falaria na presença do advogado.

Com O Tempo