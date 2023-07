Homem invade banheiro, tenta abusar de cliente, provoca briga generalizada em supermercado e é preso

O banheiro feminino de uma unidade do supermercado Villefort em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi palco de uma briga generalizada após um homem invadi-lo para tentar abusar de uma mulher que estava lá dentro. O suspeito foi preso.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o histórico policial, a mulher de 36 anos estava na unidade na Avenida Tito Fulgêncio, no bairro Jardim Industrial, quando um homem de 41 invadiu o espaço, fechou a porta e tentou abusar dela.

Para se defender do abuso e de um possível estupro, a mulher deu socos no rosto do suspeito, que não somente revidou como também atacou a vítima com uma garrafa.

O marido da mulher viu a confusão de longe, foi até o banheiro e também deu socos no suspeito e o imobilizou até a chegada da polícia. Veja vídeo:

Homem tenta estuprar mulher em banheiro de supermercado e é agredido e detido pelo marido da vítima; veja vídeo pic.twitter.com/aXWcEeq0Xf — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 20, 2023

A vítima e o suspeito ficaram feridos e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK, também em Contagem. Ela teve ferimentos na perna e no couro cabeludo. Ele não apresentou lesões graves.

Os policiais deram voz de prisão para o suspeito, que foi conduzido até a delegacia junto com a vítima e testemunhas.

A Polícia Civil informou que ratificou a prisão em flagrante pelo crime de estupro. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que ele ainda não deu entrada no sistema prisional mineiro.

A reportagem procurou a rede de supermercados e aguarda retorno.

Da Redação com G1