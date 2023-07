Homem morre após invadir farmácia em tentativa de furto

Uma madrugada que terminou em tragédia marcou o bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (19). Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto após ter invadido uma farmácia com o intuito de furtar um refrigerante.

Foto: Divulgação/CBMMG

Segundo relatos de testemunhas, por volta das 00h30, os alarmes do prédio e da farmácia foram acionados, alertando as autoridades sobre a ação criminosa. A polícia chegou ao local em resposta ao chamado, mas aparentemente o suspeito conseguiu escapar. No entanto, o destino trágico ainda o aguardava.

Durante a manhã, o corpo do homem foi descoberto no telhado dos edifícios próximos à farmácia. Acredita-se que, ao tentar fugir da cena do crime, ele tenha se desequilibrado e caído, ficando preso no espaço entre os dois imóveis.

Jorge Teixeira, síndico do prédio adjacente à farmácia, revelou que a polícia esteve no local duas vezes durante a madrugada, mas não encontrou o suspeito. Infelizmente, o homem acabou preso em um local inacessível, o que levou à sua morte trágica.

Os bombeiros, ao chegarem ao local, constataram que o homem estava preso na altura do abdômen. A suspeita inicial é de que ele possa ter sido eletrocutado durante a tentativa de fuga, porém as verdadeiras causas da morte ainda estão sendo investigadas pela perícia policial.

Da redação com Itatiaia