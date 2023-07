Vizinhos sentem 'cheiro de cadáver' em casa, mas autoridades encontram galinha morta

Uma galinha morta mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nessa quarta-feira (19) em uma casa, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os vizinhos acionaram as autoridades porque sentiam um "cheiro de cadáver" vindo do local - mas era o animal, em avançado estágio de decomposição.

Foto ilustrativa / https://certifiedhumanebrasil.org



Segundo a Polícia Militar, a proprietária da casa atualmente está detida na penitenciária da cidade. O motivo da prisão não foi informado e, segundo os vizinhos, não há outros moradores no imóvel.



Os vizinhos chamaram as autoridades após sentirem falta da moradora da casa e perceberem o forte odor vindo da residência. As circunstâncias para a morte do animal não foram identificadas. A equipe do Corpo de Bombeiros retirou a galinha morta da casa.

Da redação com Estado de Minas