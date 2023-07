Idoso mata homem a machadadas por conta de dívida no interior de Minas

Um homem de 46 anos morreu dentro de casa na noite dessa quinta-feira (20) em Montalvânia, no Norte de Minas, após discussão no bairro Guarabira. Quando a Polícia Militar chegou ao local, na rua Um, já se deparou com a vítima morta.

Foto: Pixabay / Ilustração

Testemunhas contaram aos militares que a vítima discutiu com um idoso de 67 anos por conta de uma dívida. O idoso, então, pegou um machado e deu golpes na cabeça do homem. Ferida, a vítima não resistiu aos golpes e morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil e o Samu foram acionados.

Um parente da vítima relatou que desde o início desta semana, o homem discutia com o idoso por um serviço de limpeza feito no lote da vítima. O homem bebia com frequência e fazia piadas com o autor. Na terça-feira (18 de julho), o idoso foi à casa da vítima para cobrar o serviço de limpeza e pediu em pagamento um poste/mourão e a vítima disse que não pagaria a conta e que "não devia nada".

Uma outra testemunha, a mulher do idoso, alegou aos policiais que presenciou o momento em que o marido pegou o machado e saiu em direção à casa da vítima, que ainda tentou impedir a ação e segurá-lo, mas não conseguiu.

As testemunhas relataram que o idoso, após cometer o crime, fugiu na direção de um matagal, nos fundos da residência da vítima, e, em seguida, entrou em uma mata e não foi mais visto. A Polícia Militar ainda realiza diligências para localizar e prender o autor.

Com O Tempo