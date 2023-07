Caso Backer: cervejaria indenizará vítimas em R$ 500 mil mediante acordo com Ministério Público

O Ministério Público de Minas Gerais e a Cervejaria Três Lobos firmaram um acordo para indenização das vítimas intoxicadas por dietilenoglicol, após consumo da cerveja Belorizontina, produzida pela empresa, em janeiro de 2020.

Foto: Gustavo Andrade/Divulgação

Cada vítima vai receber R$ 500 mil relativos aos danos extrapatrimoniais individuais. Já cada familiar de primeiro grau vai receber R$150 mil a título de danos morais, atualizados monetariamente. Com o acordo, houve a extinção da ação civil pública que trata da indenização dos atingidos pelo episódio.

No acordo, a empresa reconhece a integralidade dos pedidos formulados na ação para o pagamento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Também ré na ação, a Empreendimentos Khalil Ltda vai destinar 244 lotes de sua propriedade em Perdigão para contribuir com o pagamento das indenizações.

Em janeiro, completou-se três anos desde que as primeiras vítimas começaram a aparecer. Ao todo, 10 pessoas morreram após ingerir o anticongelante que vazou na linha de produção e contaminou as cervejas da empresa.

Enquanto isso, na Justiça, as audiências com depoimentos das testemunhas de defesa do processo que apura os casos de contaminação terminaram em março deste ano. As oitivas se encerram com apenas 15 depoimentos em seis audiências.

O próximo passo será o interrogatório dos réus.

A Cervejaria Três Lobos confirma a homologação do acordo de indenização em nota. Veja na íntegra:

"A Cervejaria Três Lobos informa que o juiz de Direito da 23ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG acaba de homologar o acordo que estabelece indenização no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para cada possível vítima do acidente ocorrido em seu parque industrial e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais para cada familiar de primeiro grau. Tal valor será atualizado monetariamente desde a citação da empresa e acrescidos de juros legais desde o acidente, conforme determina o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ"

Julgamento

No caso da contaminação da Belorizontina por dietilenoglicol, 11 pessoas foram denunciadas, sendo três sócios-proprietários da empresa, acusados por crimes que incluem adulteração de bebidas alcoólicas.

Além dos sócios, sete encarregados da fabricação da cerveja foram denunciados por lesão corporal e homicídio culposo. Nenhum dos envolvidos foi acusado de crime doloso, quando há intenção de provocar a morte.

Em maio de 2022, quatro vítimas e 23 testemunhas de acusação prestaram depoimentos, incluindo parentes das vítimas, pessoas próximas e o delegado que conduziu o inquérito.

Em abril do ano passado, a Backer recebeu autorização para retomar a produção de bebidas na fábrica do Olhos D'Água.

Da redação com Hoje em Dia