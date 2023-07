Por telefone, bombeiro ajuda mãe desesperada a salvar bebê engasgado em Minas

Um bebê de apenas 6 meses precisou ser socorrido após se engasgar com um remédio em Betim, na Grande BH. A criança ficou sem ar e, por conta da urgência, todo o suporte à mãe foi feito por telefone, com a ajuda dos Bombeiros.

Foto: Reprodução Internet

O caso ocorreu nesse domingo, mas a informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (24). Na chamada aos militares pelo 193, a mulher estava desesperada. O sargento que atendeu a ligação pediu que mantivesse a calma para poder passar as orientações.

"Você vai colocar o peitinho dele na palma da sua mão, virar a cabecinha dele para um pouquinho mais baixo do corpo e prender as perninhas do lado do seu corpo. Depois, vai dar uns tapinhas nas costas dele", orienta o militar, no áudio da ligação disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, a mãe da criança consegue realizar o procedimento e desengasgar o bebê. “Saiu, glória a Deus. Consegui. Muito obrigado”. Diz ela no áudio com voz de choro.

Em seguida, o militar pergunta como a criança está e se existe a necessidade da viatura ir ao local para realizar mais algum atendimento. A mulher descarta informando que ele estava chorando e já respirando normalmente.

Da Redação com Hoje em Dia