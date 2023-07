'Estelionato do amor': homem é preso em BH suspeito de enganar mulheres

Um homem de 47 anos suspeito de violência doméstica e familiar foi preso nessa quarta-feira (26 de julho), na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) e encaminhado à Polícia Civil após uma denúncia anônima. O suspeito é investigado por crimes como ameaça, lesão corporal, cárcere privado e, também, o "estelionato do amor".

Foto: Reprodução/Pixabay

As investigações contra o homem foram concluídas em junho deste ano, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em BH. Um dos crimes investigados é o “estelionato do amor” — que é quando a pessoa induz a vítima ao erro, fazendo com que ela acredite que há um relacionamento amoroso entre os dois, quando a intenção, na verdade, é apenas obter vantagens patrimoniais.

O suspeito foi indiciado por lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça, perseguição e cárcere privado. De acordo com a delegada Thaís Duarte Batalha, da Central Estadual do Plantão Digital, além do Deam, também há inquéritos contra o homem no Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e no Departamento estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes.

Thaís Duarte pede para que outras vítimas de crimes similares ao estelionato do amor façam a denúncia. “É importante ressaltar que, além dessa lesão financeira causada à vítima, (o crime) ocasiona também lesões emocionais, psicológicas. Por isso, é essencial que qualquer vítima, de qualquer crime, busque a Polícia Civil e nos comunique a respeito dos fatos”, incentiva a delegada.

Após os procedimentos da Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. Além das delegacias físicas, as vítimas podem fazer denúncias pelos canais 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 181 (Disque Denúncia).

Da redação